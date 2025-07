NRW- Verkehrsminister Krischer gibt Sanierungs-Startschuss

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer war am Vormittag in Lüdenscheid an einer der maroden Brücken Umleitungsstrecken, die durch die Sperrung der A45 entstanden sind.

Grund seines Besuchs war der Startschuss für die Sanierungen dieser Strecken. Begonnen wurde am Dienstag mit der Landesstraße L655.