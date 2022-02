Nummer gegen Belästigung - NoA soll helfen

"NoA – 'Nummer ohne Anruf' hilft in einer Situation, in der Du Dich unwohl fühlst." So steht es auf der Website. Die Idee dahinter: Eine Person will euren Namen wissen, ihr wollt ihn aber nicht verraten, dann sollt ihr euch als "Noa" vorstellen. Will dein Gegenüber auch noch deine Nummer, dann gib ihm diese Nummer 015753024990. Nimmt derjenige dann Kontakt auf, erfährt er von NoA, dass man sich unwohl in der Situation gefühlt hat und wie er es vielleicht in Zukunft besser machen kann.

Jasmin Aboudhaq will Denkanstöße geben

"Ich hab selbst auch schon mal eine Fake-Nummer rausgegeben, als ich mich in einer Situation unwohl gefühlt habe. Ich habe mich dann aber gefragt: Bringt das was?" erzählt Jasmin Aboudhaq im Interview mit uns. Sie ist der Meinung, dass man in Kommunikation bleiben muss. Die Person, die die Fake-Nummer bekommen hat, hat so auch die Chance es beim nächsten Mal besser zu machen. Als Beispiel nennt sie die Möglichkeit einfach den umgekehrten weg zu gehen. Statt nach einer Nummer zu fragen, sollte man lieber seine eigenen Nummer dem Gegenüber geben. Damit lässt man demjenigen die Chance, selbst zu entscheiden.

Fake-Nummer als letzter Ausweg

Zwar seien Frauen oft Opfer von Belästigung, aber es können auch Männer betroffen sein. Deswegen habe man sich bewusst für den Namen "Noa" entschieden, da dieser geschlechtsneutral ist. Das ist der Name, den man nennen kann, wenn man seinen richtigen Namen nicht preisgeben möchte, erklärt Jasmin Aboudhaq. Noch könne man nicht genau sagen, wie viele den Service wirklich nutzen. Sie hat aber den Eindruck, dass die Nummer im Moment noch viel getestet wird. Das sei auch gut, dass man sich auch mal anschaut, wie das funktioniert und was die Antworten sind. Ziel ist es, dass man feinfühliger miteinander umgeht. Alle Infos gibt es auch nochmal auf der Website von NOANRUF