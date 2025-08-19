Navigation

Ochsenknecht fliegt bei Reality-Show raus: «Bin happy»

Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 07:48

In dieser Woche steht Jimi Blue Ochsenknecht wegen mutmaßlichen Betrugs vor Gericht. Der Schauspieler war bislang auch Teil der Show «Villa der Versuchung» - dort ist nun Schluss für ihn.

Jimi Blue Ochsenknecht
© Annette Riedl/dpa

Vor Gerichtstermin

Berlin (dpa) - Jimi Blue Ochsenknecht ist aus der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» geworfen worden - die neue Folge ist kurz vor der geplanten Gerichtsverhandlung gegen ihn ausgestrahlt worden. Bei einer Abstimmung unter den Kandidaten erhielt der 33-Jährige in der neuen Folge die meisten Stimmen - und reckte bei der Verkündung die Fäuste.

«Ich bin sehr happy darüber. Ich hab' extra abgelehnt, hab keinen gewählt, um die Chancen zu erhöhen, dass ich gewählt werde», sagte Ochsenknecht kurz nach der Verkündung. Es sei eine schöne Zeit gewesen. «Aber es haben andere mehr verdient als ich», sagte Ochsenknecht weiter. 

Gerichtstermin am Freitag

Damit verpasste Ochsenknecht knapp die Finale der Reality-Show, die vor Beginn der Ausstrahlung in Thailand aufgezeichnet wurde. Er hat aber auch ganz andere Sorgen: Der Schauspieler steht am Freitag wegen einer jahrelang offenen Rechnung eines Tiroler Hotels wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Innsbruck vor Gericht.

Der 33-Jährige war Ende Juni am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Im Juli wurde er in einem mehrtägigen Transport mit Zwischenstopps in verschiedenen Gefängnissen nach Innsbruck in Österreich überstellt, wo er gegen Kaution freigelassen wurde.

© dpa-infocom, dpa:250819-930-928691/1

