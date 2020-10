Öffnungszeiten Polizeiwachen

Die Wachen Haspe und Hohenlimburg sind täglich von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr offen. Außerhalb dieser Zeiten werden Besucher über die Gegensprechanlage mit der Leitstelle verbunden. Präsent - zum Beispiel per Streifenwagen - ist die Polizei aber auch in der Nacht in den Stadtteilen. Im Notfall kann man natürlich auch immer die 110 wählen.