Ökokleinkraftwerk sucht Standort

„Ich darf da noch nicht in die Details gehen“, signalisierte Ramrath in seiner Rede zum Haushalt. So viel hat er bislang gesagt: Es soll eine kleine, kompakte Anlage werden, die an ein bestehendes Kraftwerk angedockt wird. Ein ausländischer Investor sucht einen passenden Standort – und das könnte Hagen sein. Eine Syntheseeinheit soll Flusswasser in Brennstoff umwandeln. Wenn das gelingt, kann die Anlage im Garagenformat die Leistung von 10 Windanlagen bringen.