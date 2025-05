Ökologische Bildung für angehende Erzieher*innen

An insgesamt drei Tagen werden den angehenden Erzieher*innen, durch Themen von der Unterscheidung verschiedener Käferarten bis hin zu dem richtigen Umgang mit verschiedenen Pflanzenarten durch praktische Beispiele von Umweltpädagogen beigebracht. Der Fortbildungsort, der Naturgarten in Vorhalle "im Stell", bietet dabei durch die Nähe zum Wald die perfekte Möglichkeit die Natur näher zu bewundern. Diese Begeisterung für die Natur sollen die Schüler*innen des Käthe Kollwitz Berufskollegs mit nehmen und in Zukunft an die kommende Generationen an Grundschulkindern und Kindergartenkindern weitergeben. Damit auch sie die Wichtigkeit der Natur verstehen und nachhaltig und rücksichtsvoll mit ihr umgehen, denn nur so ist eine sichere Zukunft garantiert. Das Projekt dient auch als Impuls, um mehr Schulen zu motivieren ökologische Bildung bei ihren Lehrer*innen in den Fokus zu stellen und öfter Kooperationen wie diese eingehen. Denn wichtig ist, lieber jetzt als zu spät handeln um unsere Natur und unseren Planeten zu schützen.

