Mit dieser Frage hat sich der ökumenische Neujahrsempfang der großen Kirchen in Hagen in diesem Jahr beschäftigt. Bei einer Podiumsdiskussion wurde über das Miteinander in der Gesellschaft gesprochen. Trotz zahlreicher Negativschlagzeilen aus dem letzten Jahr, fand man zum Ende der Diskussion einen hoffnungsvollen, positiven Ausblick.

© Radio Hagen