Ölsperren in der Volme

Die Feuerwehr war am Mittag an der Volme in Rummenohl im Einsatz. Die Untere Wasserbehörde hatte sie alarmiert. Bei Bauarbeiten war es offenbar zu einem Defekt an einem Bagger gekommen. Dabei ist Hydraulik-Öl ausgetreten und in die Volme gelaufen.