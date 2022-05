Ohne Kerosin nach Düsseldorf

Beim Stopp in unserer Stadt gibt es heute im David-Park am Allerwelthaus eine Open-Air-Diskussion zur Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Sommer. Dabei soll es um Hochwasser- und Katastrophenschutz, aber auch um künftige Stadtplanung und den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetter gehen. Die Diskussion startet um 17 Uhr und findet in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Hagen statt. Die Radler, die aus der Students-for-Future-Bewegung hervorgehen, übernachten im Quartier des Zirkus Quamboni und fahren morgen weiter über Bochum nach Herne. Wer mag, kann sich der Tour für ein Stück anschließen.