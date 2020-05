Ohne sie geht es nicht

Der Heimatpreis soll das ehrenamtliche Engagement würdigen, das das Heimatgefühl stärkt. Das kann in den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens der Stadt stattfinden, wie zum Beispiel im Sport, in der Kultur, in der Pflege heimischer Traditionen, im sozialen Miteinander, im Stadtteil oder in der Nachbarschaft.

Preisträger im letzten Jahr waren das Stadtteilforum Eppenhausen, die Loßröcke in Boele und die Heidefreunde Boelerheide. In diesem Jahr könnte auch das Engagement in der Coronakrise preisverdächtig sein. Vorschläge für den Heimatpreis nimmt die Stadt bis Ende September formlos entgegen.

Telefon: 02331 2072940