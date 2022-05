Oldtimer am Pfingstwochenende

Anmelden kann man sich dafür zwar leider nicht mehr, aber trotzdem gibt es am kommenden Samstag für Interessierte was zu gucken. Gegen 15.30 können die Oldtimer am Theaterplatz angeschaut werden. Am Pfingstsonntag geht es für die Fahrzeuge ins Freilichtmuseum.

Da findet die Veranstaltung ,,Oldi Cars & Coffee'' statt.

Wer seinen Wagen dort präsentieren will, zahlt eine Teilnahmegebühr von 5 Euro. Der Erlös geht an den Kinderschutzbund Hagen.