"Oli radelt": Benefiz - Radtour 2023

Nach rund 4.250 gefahrenen Kilometern und unzähligen Gesprächen in insgesamt 71 Gemeinden hat Oli sich wieder gut in seiner Heimatstadt eingefunden. Der Hagener ist quer durch Deutschland geradelt, um durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Belange von Krebspatienten aufmerksam zu machen. Oliver Trelenberg sammelte in diesem Jahr Spenden für den Verein "Wünschdirwas e.V." aus Köln. Der bundesweit tätige Verein erfüllt Herzenswünsche schwerkranker Kinder. Am 22.August bekommt Oliver Trelenberg den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsident Hendrik Wüst für sein gesellschaftlich besonderes Engagement verliehen.

