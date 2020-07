Oli radelt wieder

Die Benefiz-Radtour ist diesmal für Flying Hope. Der Verein fliegt schwerkranke Kinder, die dringend in Hospitze, Krankenhäuser , oder Kuren müssen und sich das nicht leisten können, kostenlos da hin. Auf seiner Tour spricht Oli mit allen Menschen die er so trifft, erzählt von dem Zweck seiner Reise und sammelt so Spenden. Dies Jahr gehts bis Ende September etwa 5000 km kreuz und quer durch Deutschland.

Wer Oli und "Flying Hope" unterstützen will kann das unter www.oli-radelt.de