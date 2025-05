Olli radelt wieder

Olli radelt: 4500 Kilometer hat er sich für die nächsten vier Monate vorgenommen. Oliver Trelenberg heizt nicht mit Höchstgeschwindigkeit; er fährt einfach Rad. Durch 77 Städte, und überall, wo er vorbeikommt, hält er die Spendendose hin. Bei seiner Tour sammelt er für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Trelenberg macht das seit 10 Jahren und hat sich bundesweit einen solchen Bekanntheitsgrad erradelt, dass er praktisch in jedem Dorf und in jeder Stadt schon erwartet wird. Im vergangenen Jahr hat er Spenden in Höhe von 100 000 Euro gesammelt.