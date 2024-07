In 32 Sportarten geht es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris um die Medaillen. Insgesamt 329 Goldmedaillen werden vergeben. Die Eröffnungszeremonie am 26. Juli ist der offizielle Startschuss für die Sommerspiele, obwohl es in manchen Mannschaftssportarten (Fußball, Handball und 7er-Rugby) sogar schon ab dem 24. Juli losgeht.

Fans aus aller Welt können sich über lange Sporttage mit vielen Entscheidungen in den verschiedensten Wettkämpfen freuen. Aus deutscher Sicht listen wir euch auf, wo Chancen auf eine Goldmedaille bestehen und was sonst noch von Bedeutung sein wird.

Highlights am: 27. Juli

Einen Tag nach der Eröffnungsfeier in der Pariser Innenstadt und an der Seine geht es schon um die ersten Medaillen. Und Team Deutschland kann sich direkt Hoffnungen auf Gold, Silber oder Bronze machen.

Schwimmer Lukas Märtens geht in der La Defense Arena über 400 Meter Freistil ins Wasser und ist als zweimaliger WM-Dritter einer der Favoriten auf eine Medaille.

Am selben Tag ist US-Schwimmstar Katie Ledecky das erste Mal gefragt. Sie hat über 400 Meter Freistil Chancen auf die ihre erste von wahrscheinlich mehreren Medaillen. Ihre Paradestrecken sind die 800 und 1500 Meter.

Highlights am: 28. Juli

Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk will ihren Titel von den Olympischen Spielen in Tokio verteidigen. Sie tritt im Kanu-Slalom an und will das deutsche Team um eine Medaille reicher machen.

Die mit Stars bespickte Mannschaft der US-Basketballer tritt zum ersten Vorrundenspiel gegen Serbien an. Und Weltmeister Deutschland ist schon am 27. Juni gefragt, wenn es gegen Japan um die ersten Punkte geht.

Highlights am: 29. Juli

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind im Team-Wettbewerb und mit Michael Jung auch im Einzel Medaillen-Kandidaten.





Das olympische Schwimmzentrum in der La Defense Arena © picture alliance I dpa | AFP POOL I Bertrand Guay Das olympische Schwimmzentrum in der La Defense Arena © picture alliance I dpa | AFP POOL I Bertrand Guay

Highlights am: 30. Juli

Im Team-Finale der Turnerinnen peilt US-Superstar Simone Biles ihr fünftes Olympia-Gold an.

Florian Wellbrock steigt über 800 Meter Freistil ins Becken, bessere Chancen hat der Magdeburger allerdings auf längeren Distanzen, von 1500 Metern bis zur 10-Kilometer-Freiwasserdistanz. Start- und Zielbereich befindet sich an der Pont Alexandre III, geschwommen wird im Wasser der Seine.

Highlights am: 31. Juli

Die ersten Entscheidungen im Rudern stehen an, im Doppelvierer der Herren und Damen.

Beim Schwimmen gibt es das Finale der 100-Meter-Freistil, ohne deutsche Beteiligung.

Knapp 16.000 Kilometer von Paris entfernt wird es ebenfalls spannend. Denn in Tahiti, genauer gesagt Teahupo'o, werden die Surf-Wettbewerbe bei Olympia ausgetragen.

Highlights am: 1. August

Am 1. August werden Entscheidungen im Geräteturnen, Judo, Kanu-Slalom, Rudern, Schießen, Schwimmen und Segeln erwartet. Erwartbar große Chancen auf eine deutsche Medaille bestehen in den Wettbewerben an diesem Tag wohl nicht.

Highlights am: 2. August

Im Tennis stehen die ersten Finals an. Alexander Zverev, einer der deutschen Fahnenträger-Kandidaten, vertritt Deutschland und will seine Goldmedaille von 2021 verteidigen. Am 2. August wird das Finale im Mixed ausgetragen. Zverev spielt zusammen mit Laura Siegemund. Eine Medaille wäre im Bereich des Möglichen.

Die Springreiter tragen ihr Team-Finale aus, Deutschland gehört neben vielen anderen Nationen zu den Medaillenanwärtern.

Highlights am: 3. August

Der "Goldene Samstag" steht an. Nun legen auch die Leichtathleten so richtig los. Im Pariser St. Denis-Stadion haben die Zehnkämpfer ihren zweiten Tag. Leo Neugebauer und Niklas Kaul wollen eine deutsche Medaille holen.

Welt- und Europameister Oliver Zeidler geht auf die Ruderstrecke. Im Einer fehlt ihm Olympia-Gold noch in der Sammlung. Im Anschluss geht der Achter zu Wasser, Gold-Kandidat ist das Flaggschiff aber nicht.

Auf den Straßen von Paris wird der Rad-Olympiasieger gesucht.

Im Team-Wettbewerb sind die deutschen Dressurreiter Gold-Kandidaten.

Deutscher Ruderstar Oliver Zeidler © picture alliance dpa | Sven Hoppe Deutscher Ruderstar Oliver Zeidler © picture alliance dpa | Sven Hoppe

Highlights am: 4. August

Das 100-Meter-Finale der Männer mit Noah Lyles wird das Spektakel des Leichtathletik-Abends.

Im Tennis hofft Alexander Zverev, wie in Tokio im Einzel-Endspiel zu stehen und zu gewinnen.

Selbiges gilt für Schwimmer Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil.

Highlights am: 5. August

Turn-Weltmeister Lukas Dauser ist ernsthafter Gold-Kandidat am Barren.

im Teamsprint auf dem Bahnradoval zählt für Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch ebenfalls nur Gold.

Gibt es einen neuen Weltrekord im Stabhochsprung? Armand Duplantis, der die Szene aktuell rockt, ist absoluter Goldfavorit und Leichtathletik-Fans fiebern seinem Auftritt schon entgegen.

Die deutschen Bahnsprinterinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch (v.l.n.r.) © picture alliance | dpa I Bernd Weißbrod Die deutschen Bahnsprinterinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch (v.l.n.r.) © picture alliance | dpa I Bernd Weißbrod

Highlights am: 6. August

Die K.o-Phasen im Basketball, Fußball der Frauen und Hockey der Männer beginnen.

Im Stade St. Denis sind die 200 Meter der Frauen der Höhepunkt des Abends.

Highlights am: 7. August

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte dürfen Männer im Synchronschwimmen um Medaillen kämpfen, zwei Teilnehmer sind pro Team erlaubt.

Im Bahnrad-Vierer gewannen die deutschen Frauen zwar Gold in Tokio, eine Wiederholung wäre allerdings eine ähnliche Sensation wie vor drei Jahren in Japan.

Highlights am: 8. August

Im Freiwasser geht es für Leonie Beck bereits um 7.30 Uhr los, am Ende könnte die Goldmedaille die Belohnung für die Frühaufsteherin sein.

Auf der Regattastrecke paddelt der deutsche Kajak-Vierer um Gold, will seinen Tokio-Coup wiederholen.

Am Abend gibt es gleich vier deutsche Medaillenhoffnungen. Malaika Mihambo im Weitsprung und Speerwerfer Julian Weber peilen unter anderem Gold an.

Gleiches gilt für Emma Hinze im Keirin.

Zudem steigt das Hockey-Finale der Männer. Deutschland hat die Möglichkeit, nach dem Weltmeistertitel noch einen draufzusetzen.





© picture alliance/dpa | Gregor Fischer © picture alliance/dpa | Gregor Fischer

Highlights am: 9. August

Florian Wellbrock will über die 10 Kilometer seinen Triumph von Tokio wiederholen.

Vor dem Hockey-Finale der Frauen gilt die Aufmerksamkeit der Gymnastik-Halle, wo Weltmeisterin Darja Varfolomeev bei ihrer Olympia-Premiere Gold gewinnen möchte.

Im Breakdance (hier genannt Breaking) stehen die Entscheidungen an. Das ist eine der Sportarten, die neu bei Olympia 2024 dabei ist.

Highlights am: 10. August

Im Marathon könnte Eliud Kipchoge Geschichte schreiben und erster dreimaliger Olympiasieger werden. Wie Waldemar Cierpinski und Abebe Bikila gewann er zweimal Gold.

Eliud Kipchoge Im Basketball steigt das Endspiel, als großer Favorit gilt das Dream Team der USA mit LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant. Und Deutschland - als amtierender Weltmeister - könnte durchaus der Finalgegner heißen.

Highlights am: 11. August

Am Abend steht die große Abschlusszeremonie an. Zuvor gibt es noch ein paar letzte Goldentscheidungen.

Dritte und letzte Gold-Chance für die Bahnradfahrerinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich. Das Duo tritt im Sprint an.

Am Nachmittag wird der Olympiasieger im Handball ermittelt. Ob Deutschland hier im Finale steht, wird sich zeigen. Im Wasserball und Volleyball werden die Medaillen ohne deutsche Beteiligung vergeben.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)