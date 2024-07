Olympia 2024: So viele NRW-Sportlerinnen und -sportler sind dabei

Olympia steht vor der Tür. Ab dem 26. Juli (in manchen Sportarten schon ab dem 24. Juli) starten die Olympischen Spiele in Paris. Das deutsche Team besteht aktuell aus 428 Athletinnen- und athleten, dazu kommen noch knapp 50 Ersatzathletinnen und -athleten*. Ein gewisser Anteil daran tritt für Vereine an, die in NRW liegen. Wir stellen euch die Starterinnen und -starter aus Nordrhein-Westfalen nach Sportarten in dieser Bildergalerie vor.

Bildergalerie: Deutsche Sportlerinnen- und sportler aus NRW für Team Deutschland

Olympia 2024: NRW-Sportler

Übersicht: Diese Sportlerinnen und -sportler aus NRW treten für Deutschland an

Badminton:

Fabian Roth - TV Refrath

Mark Lamsfuß - 1. BC Wipperfeld

Beachvolleyball:

Cinja Tillmann - DJK TuSA 06 Düsseldorf

Boxen:

Nelvie Tiafack - SC Colonia Köln

Fechten:

Matyas Szabo - TSV Bayer Dormagen

Anne Sauer - DFC Düsseldorf

Fußball:

Elisa Senß - Bayer 04 Leverkusen

Handball:

Lisa Antl - Borussia Dortmund

Sarah Wachter - Borussia Dortmund

Julian Köster - VfL Gummersbach

Hockey:

Felicia Wiedermann - Rot-Weiss Köln

Lisa Nolte - Düsseldorfer HC

Nike Lorenz - Rot-Weiss Köln

Selin Oruz - Düsseldorfer HC

Jean Paul Danneberg - Rot-Weiss Köln

Thies Prinz - Rot-Weiss Köln

Tom Grambusch - Rot-Weiss Köln

Mats Grambusch - Rot-Weiss Köln

Christopher Rühr - Rot-Weiss Köln

Moritz Ludwig - Uhlenhorst Mülheim

Lukas Windfeder - Uhlenhorst Mülheim

Niklas Wellen - Crefelder HTC

Kanu-Rennsport:

Enja Rößeling - KG Essen

Jule Marie Hake - KSC Lünen

Max Rendschmidt - KG Essen

Kanu-Slalom:

Stefan Hengst - Kanu Ring Hamm

Leichtathletik:

Max Dehning - TSV Bayer 04 Leverkusen

Torben Blech - TSV Bayer 04 Leverkusen

Joshua Hartmann - ASV Köln

Bo Kanda - ART Düsseldorf

Manuel Sanders - LG Olympia Dortmund

Sophie Weißenberg - TSV Bayer 04 Leverkusen

Marike Steinacker - TSV Bayer 04 Leverkusen

Lea Meyer - TSV Bayer 04 Leverkusen

Christina Honsel - TV Wattenscheid 01

Marius Probst - TV Wattenscheid 01

Radsport/Bahn:

Tobias Buck-Gramcko - Rad-Net Oßwald pro cycling Team

Tim Torn Teutenberg - LIDL Trek Feature

Mieke Kröger - RV Teutoburg Brackwede von 1891 e.V.

Roger Kluge - Rad-Net Oßwald pro cycling Team

Reitsport:

Christian Kukuk - ZRuFV Reisenbeck

Philipp Weishaupt - ZruFV Reisenbeck

Isabell Werth - RFV Graf von Schmettow Eversael

Rudern:

Frederik Breuer - Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.

Alexandra Föster - Ruderclub Meschede e.V.

Sönke Kruse - Ruderverein Münster con 1882 e.V.

Leonie Menzel - Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.

Julius Christ - RTHC Bayer Leverkusen e.V.

Tabea Schendekehl - Ruderclub Hansa von 1898 e.V.

Laurits Follert - Crefelder Ruder Club 1883 e.V.

Schießsport:

Anna Janßen - SSG Kevelaer 2005 e.V.

Nele Wißmer - SSC Schale

Sven Korte - SSC Schale

Schwimmen/Becken:

Cedric Büssing - SG Essen

Nina Holt - SG Mönchengladbach

Nicole Maier - Schwimmverein Gladbeck 1913

Schwimmen/Wasserspringen:

Jaden Eikerman Gregorchuk - SV Neptun Aachen

Sportklettern:

Yannick Flohe - DAV Aachen

Tennis:

Alexander Zverev - Rochusclub Düsseldorf

Jan-Lennard Struff - TC Bredeney

Maximilian Marterer - TC Bredeney

Tim Pütz - TC Bredeney

Laura Siegemund - TC Bredeney

Tatjana Maria - TC Bredeney

Tischtennis:

Dang Qiu - Borussia Düsseldorf

Timo Boll - Borussia Düsseldorf

Triathlon:

Lasse Lührs - SSF Bonn 1905

Turnen:

Sarah Voss - Turnen/Geräteturnen

*Keine absolute Garantie auf Vollständigkeit. Wir werden diesen Artikel im Laufe der Olympischen Spiele fortlaufend aktualisieren und auf Stand halten.