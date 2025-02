Online-Dienst offline

Die Stadt Hagen kann den Online-Dienst i-Kfz aktuell nicht anbieten. Es geht um die Internetbasierte An-, Ab- oder Ummeldung von Fahrzeugen. Beteiligt an dem Online-Dienst sind die Stadt Hagen, der Hersteller des IT-Verfahrens und das Kraftfahrt-Bundesamt. Ein Hörer hatte in der Radio-Hagen-Redaktion nachgefragt. Nach Angaben der Stadt hakt es im Moment an der Sicherheit.









