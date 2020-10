Onlineinfos zu Cybercrime

Unternehmen sind ebenso Angriffsziele wie einzelne Personen, Gebäude oder Maschinen. Wenn alles mit dem Netz verbunden ist, ist prinzipiell auch alles angreifbar. Die Digitalisierung in Coronazeiten bringt es mit sich, dass man nun nicht mehr zur Veranstaltung reisen muss, sondern dass man sie online verfolgen kann. Inhaltlich geht es zum einen um die Angriffstechniken, dann um mögliche Prävention und schließlich darum, was man tun kann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Weitere Infos: www.networker.nrw

Für Xingmitglieder gibt es Informationen bei Xing-Events unter dem Stichwort "Roadshow Cybercrime".