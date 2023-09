Open-Air Theater Hagen

Vom Freitag bis Sonntag fand das Theater Open Air erneut statt. Die Open-Airs vom Theater Hagen sind eine Aktion, um Werbung zu machen aber auch Berührungspunkte mit Kunstformen zu schaffen, die manch einer sonst nicht zu Gesicht bekommt.

Von Schauspiel über Ballett bis Operngesang - Das Programm des diesjährigen Open Air Theater Hagens ist vielfältig. Zu sehen sind Veranstaltungen unter anderem in Haspe auf dem Wilhelmsplatz, am Wasserschloss Werdringen und ganz zentral am Friedrich-Ebert Platz.





Highlights waren zum Beispiel ein Konzert von Musikern des Best Of Hagen Contest des Orchesters Hagen sowie eine Tanzperformance des Tänzerkollektiv i Move HA. Außerdem auf der großen Bühne zentral extra vor Rathaus- und Volme-Galerie aufgebaut: Eine Musikreise durch Mozarts beliebte Oper Don Giovanni

Am Sonntag geht es dann weiter mit neuen Veranstaltungen im Wasserschloss Werdringen und auf dem Friedrich-Ebert-Platz.

© Radio Hagen