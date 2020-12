Orangen-Aktion „Süß statt bitter“

Mitglieder der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town Hagen ziehen am Mittag durch die Innenstadt. Sie nutzen die Möglichkeit, um auf die Themen Ausbeutung und fairen Handel aufmerksam zu machen. Die Orangen stammen von einer Plantage in Kalabrien. Bauern und Pflücker leiden dort zunehmend unter dem Preisdruck der Großkonzerne. Der Verein SOS Rosarno unterstützt sie und bietet den Pflückern feste Arbeitsverträge und einen höheren Lohn. Das Ziel sei es, möglichst viele Pflücker unter Vertrag zu nehmen und weitere Kooperative zu bilden. Damit sollen Bauern und Pflücker nach und nach unabhängiger von den Großkonzernen werden, so Claudia Eckhoff aus der Steuerungsgruppe.