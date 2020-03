Ordnungsamt kontrolliert

Von Freitag bis Sonntag waren die Ordnungsamtsleute wieder unterwegs, zum Beispiel, um Gruppen auseinander zu bringen. An 50 Stellen mußten sie 170 Platzverweise aussprechen und 100 Ordnungswidrigkeiten registrieren. Es gilt nach wie vor: Man darf sich nicht in Gruppen über zwei Personen draußen oder auch in privaten Räumen aufhalten, es sei denn, es handelt sich um die Familie oder WG, mit der man ständig zusammen lebt. Das Ordnungsamt will den Druck auch weiter hoch halten - weitere Kontrollen sind geplant.