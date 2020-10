Ordnungsamt löst Hochzeit auf

Die Feier fand in einem Hochzeitssaal an der Hochofenstraße in Haspe statt. Grund der Auflösung: Nach aktuellen Auflagen dürfen in Hagen nur angemeldete Veranstaltungen mit bis zu 25 Personen stattfinden. Bei der Kontrolle waren nach Angaben der Polizei insgesamt 73 feiernde Menschen vor Ort. Dem Veranstalter und dem Saal-Betreiber erwarten nun Verfahren wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.