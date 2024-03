Osterfeuer in Hagen

In Fley bei der freiwilligen Feuerwehr, in Boele bei den Loßröcken, in Boelerheide bei den Heidefreunden. In Haspe machen der Kleingartenverein am Südhang und Fortuna Hagen gemeinsame Sache, auch am Ischeland lodert das Osterfeuer beim Kleingartenverein und auf Emst macht Hagen 11 aus Sicherheitsgründen lieber eine Osterfeier als ein Osterfeuer.

Aber auch damit lassen sich die Bösen Geister des Winters vertreiben. Denn darum geht es.