Osterkirmes auf dem Höing

Über Ostern ist wieder richtig Rummel auf Otto-Ackermann-Platz am Höing. Dafür sorgt die Osterkirmes, die in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. In diesem Jahr findet sie zum 60, Mal statt, die Schausteller hoffen einfach auf eine gute Zeit.

© Hagener Schaustellerverein