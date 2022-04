Ostern im Wald

Schönes Wetter, die Ferien und Feiertage locken viele Besucher in die Hagener Wälder. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW rät aber nach den Stürmen im Februar und März nach wie vor zur Vorsicht. Angebrochene Äste können noch in den Kronen hängen und abstürzen. Aufgeklappte Wurzelteller können unter Spannung stehen und unerwartet zurückschnellen. {LAUT:Cordula Aßmann dazu.}





Auch die Brut- und Setz-Zeit hat begonnen, die Tiere ziehen ihre Jungen auf und brauchen dementsprechend Ruhe. Aus all diesen Gründen raten die Waldfachleute dringend, auf den Wegen zu bleiben. Dabei kann es vorkommen, daß Wege im Wald gesperrt oder in schlechtem Zustand sind - noch immer wird überall das Borkenkäfer- und Sturmholz abtransportiert. Lebensgefährlich ist es auch, auf den aufgestapelten Baumstämmen, den sogenannten Poltern, herumzuklettern, sie können schnell ins Rollen kommen. Trotzdem spricht laut Landesbetrieb nichts dagegen, wenn Kinder am Wegesrand versteckte Ostereier suchen. Auf seiner Homepage hat der Betrieb Tipps für Spiele im Wald zusammengestellt.





Den Kontakt gibts hier: https://www.wald.nrw/spiele