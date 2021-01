Paketflut in Hagen

Die Post hat in der Pandemie so gut zu tun wie nie. Das Paketzentrum im Lennetal hat eine Schallmauer durchbrochen. Im vergangenen Jahr bearbeiteten die MitarbeiterInnen an der Buschmühlenstraße mehr als 100 Millionen Paketsendungen.









© Quelle: DHL Paketzentrum