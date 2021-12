Parkhaus Volmegalerie ist wieder offen

Das Hochwasser Mitte Juli hatte auch die Volmegalerie heftig getroffen. Auch das Parkhaus war seitdem geschlossen. Nun kann wieder geparkt werden. Allerdings sind die Aufzüge in der Galerie sind noch nicht wieder in Betrieb, deswegen gibt es keine Barrierefreiheit. Außerdem müssen sich Dauerparker noch etwas gedulden, da müssen die Parkkarten noch aktiviert werden. Immerhin wird die Eröffnung den Parkdruck in der Innenstadt deutlich abmildern. Das Parkhaus der Volmegalerie hat knapp 870 Parkplätz.}