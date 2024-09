Parking Day in Wehringhausen

Der Parking Day hat nicht das Ziel Autos aus der Stadt zu verdrängen. Der Fokus hier liegt darauf alternative Nutzungsmöglichkeiten für Parkflächen aufzuzeigen und sich mit nachhaltigen Mobilitätslösungen zu beschäftigen.

Im Cepulse fanden zudem viele Vorträge zu Themen wie ruhendem Verkehr im öffentlichen Raum oder auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bäume in unseren Straßen statt. An den vielen Infoständen am Straßenrand konnte man sich zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen informieren. Ein buntes Programm für Groß und Klein rundete die Veranstaltung ab. Wie das Event am Samstag verlaufen ist und wie die Hagenerinnen und Hagener die freie Fläche genutzt haben hört ihr im Beitrag.