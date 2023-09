Parking Day Wochenende in Wehringhausen

Zahlreiche Angebote für Klein und Groß

Bei vielen Spiel- und Spaß Möglichkeiten für Kinder, können sich Interessierte auch an Informationsständen Beiträge über die in Zukunft geplante Verkehrswende anhören. Zudem bietet ein Elektro Bus der Straßenbahn AG auch die Möglichkeit an, sich das Modell des Grüne-Brücke Parks anzuschauen. Bei dem Modell handelt es sich um eine Vision, in der die Altenhagener Brücke zu einem Park umfunktioniert wird.

Ansonsten bietet die Veranstaltung auch zahlreiche Möglichkeiten bei dem man es sich bei Kaffee und Kuchen und anderen Foodstreet Varianten auch einfach in einem der vielen Sitzlounges gemütlich machen und entspannen kann.





Das Parking Day Wochenende geht noch bis Sonntag, den 17.09.23.