Die Lehrkräfte würden seit fünf Jahren den für sie vorgesehenen Parkplatz kaum benutzen und stattdessen in der Wiesenstraße in der Nachbarschaft ihre Autos abstellen. Dadurch hätten die Anwohner zu wenig Parkraum für sich selbst. Eine große Mehrheit hat den Antrag aber abgelehnt. Im Jahr 2016 hatte der Rat entschieden, daß auch Lehrerinnen und Lehrer an städtischen Schulen für ihren Parkplatz zahlen müssen - für eine Gebühr von 25 Euro pro Monat. Das ist offensichtlich zu viel für einige - auch rund um andere Schulen taucht das Problem auf, daß der Parkplatz leer, aber die Seitenstraße zugeparkt ist.