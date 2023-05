Parkplatz Hengstey

Der große Parkplatz am Hengstey-Freibad wird bald kostenpflichtig. Dort wurde in den letzten Tagen eine Schranken-Anlage aufgebaut. Eigentlich ist der Parkplatz schon immer gebührenpflichtig - die Gebühren wurden aber in den letzten Jahren so gut wie nie erhoben.