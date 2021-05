Parkplatznot in Wohngebieten

Das Gremium schlägt vor, die Sache mit dem Anwohnerparken auch auf Wohngebiete am Rande der Innenstadt auszuweiten. In Hagen gibt es bisher vier Anwohnerparkzonen, alle im Stadtzentrum. Hier sind nahezu auch alle öffentlichen Parkplätze gebührenpflichtig. Das sorgt dafür, dass viele Leute in die umliegenden Wohngebiete ausweichen und dort gratis parken. Die Schaffung neuer Zonen für Anwohnerparken würde Druck aus den Quartieren nehmen, so die Idee. Deswegen der Vorschlag, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein neues Bewohnerparkkonzept zu erstellen.