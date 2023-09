Parteitag der Hagener SPD

Die Ampelregierung soll sich weniger streiten und die SPD sich stärker durchsetzen. Wenn man so weitermache, werde man bei künftigen Wahlen ein Debakel erleben. Eine Informationsoffensive sei dringend notwendig. Das und andere Sorgen haben Hagens SPD-Mitglieder heute (Samstag) ihrem NRW-Co-Vorsitzenden und Bundestagsfraktionsvize Achim Post mit auf den Weg gegeben. Post war Gast beim Parteitag der Hagener Sozialdemokraten in der Stadthalle. In einer ernsthaften, lebhaften und engagierten Diskussion ging es auch um Kürzungen bei den Sozialverbänden, um Bildungsprobleme, kaputte Infrastruktur und das Erstarken rechter Parteien. Ein zentrales Thema war auch der schon lange geforderte Altschuldenschnitt für hoch verschuldete Städte wie Hagen. Um all den Problemen gerecht werden zu können, brauche der Staat mehr Einnahmen, sagte Post im Radio-Hagen-Gespräch:





