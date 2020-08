Pendler in den Zug

Der VRR will möglichst viele Pendler in den Zug setzten. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr soll das Angebot in Sachen Park&Ride und Bike&Ride weiter verbessert werden. Deswegen läuft aktuell eine Verkehrserhebung.





