Persönliche Termine entfallen

Der Großteil des Personals befindet sich aktuell im Homeoffice. Persönliche Termine vor Ort sind deshalb nicht möglich. Alle persönlichen Gespräche entfallen und können telefonisch nachgeholt werden.

Arbeitslosmeldungen können aktuell unter der Nummer 0800/4555500 erfolgen. Anträge können ohne Nachteile formlos per Mail oder über www.arbeitsagentur.de/eServices auch in den folgenden Tagen nachgeholt werden. Kundinnen und Kunden des Jobcenters Hagen können sich an die Nummer 02331/367580 oder per E-Mail an jobcenter-hagen@jobcenter-ge.de wenden. Aufgrund des voraussichtlich hohen Anrufaufkommens wird die Nutzung der E-Services empfohlen.