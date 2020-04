Personen im Gleisbereich

Im Bereich Wehringhausen sah der Zugführer einen Mann und eine Frau, die offenbar auf den Schienen spazierten. Als die Personen das Warnsignal der Bahn hörten, verließen sie eilig die Gleise. Dabei stürzte der Mann noch im Gefahrenbereich, konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Zug kam nach der Vollbremsung erst hinter dem Pärchen zum stehen. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei eintraf, saßen die Personen an der Bahnsteigkante und ließen die Beine in den Gleisen baumeln. Sie sahen ihren Fehler nicht ein. Die Polizei leitete gegen die uneinsichtigen Personen ein Strafverfahren ein.