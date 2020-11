Phoenix: 8 in Quarantäne

Trainer Chris Harris hat sein positives Ergebnis bereits am Freitag bekommen. Nun hat es auch Co-Trainer Alex Nolte und sechs weitere Spieler getroffen. Da nun nur noch fünf Spieler unter die Leute dürfen, fallen die vorgesehenen Partien in Heidelberg, gegen Tübingen und in Kirchheim aus. Die Quarantäne gilt bis zum 20ten November. Die Spiele werden sobald es geht neu angesetzt.

Geschäftsführer Patrick Seidel bedankt sich ausdrücklich für das Engagement des Ärzteteams. Und er sagt: "Nach insgesamt dann vier Wochen Quarantäne wird es bei vielen bevorstehenden Englischen Wochen eine große Herausforderung werden, den Regelbetrieb und die körperliche Fitness wieder herzustellen."