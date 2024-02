Phoenix drei Mal unterwegs

Über die genauen Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Für Phoenix geht es ab morgen zu drei Auswärtsspielen in Folge. Übermorgen/morgen/Samstag zunächst in Kirchheim - mit ordentlich Rückenwind aus den letzten Spielen.

Dennis Nawrocki und Co-Trainer Johannes Hülsmann begründen ihren Erfolg auch mit der aktuellen Team-Fitness. Die wird sicher auch im Spitzenspiel am 3. März gegen Tabellenführer Trier eine große Rolle spielen. Heimspiel am Ischeland ist wieder am 10. März - gegen die Dresden Titans.