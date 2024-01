Phoenix gewinnt in Dresden

In der ersten Halbzeit hatte Phoenix vor 3000 Zuschauern noch einige Probleme gegen hochprozentig treffende Dresdner. Ab dem dritten Viertel bekamen die Hagener mehr Zugriff auf das Spiel und als die Mannschaft im Schlussabschnitt mit elf Punkten vorn lag, schien eine Vorentscheidung gefallen.





Doch Dresden kam nochmal zurück, ging sogar selbst nochmal kurz in Führung, ehe der überragende Bjarne Kraushaar und Dennis Nawrocki an der Freiwurflinie eiskalt blieben und den Sieg sicherten. Coach Chris Harris war anschließend froh über die Steigerung im zweiten Abschnitt.





Phoenix hat nach Abschluss der Hinrunde 13 Siege auf dem Konto, so viele wie noch nie und belegt in der Tabelle den dritten Platz. "Das war eine tolle Hinrunde - aber wir sind noch nicht am Ziel und freuen uns auf eine toughe Rückrunde", sagt Harris.





Am nächsten Sonntag spielt Phoenix zum Rückrundenauftakt am Ischeland gegen den VfL Bochum.