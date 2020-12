Phoenix Hagen gewinnt

Es ist schon eine merkwürdige Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Gestern standen sich am Ischeland mit Phoenix Hagen und den Nürnberg Falcons die beiden Mannschaften gegenüber, die mit je fünf Partien die wenigsten der ganzen Liga gespielt haben. Aber gleichzeitg war es ihr zweites direktes Duell, bei dem Phoenix nach der Hinspielniederlage was gut zu machen hatte. Frank Valentin dazu:

© Radio Hagen