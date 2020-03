Phoenix heute im Livestream

Ich habe schon Tickets gekauft, was nun? Ich bin Dauerkarteninhaber, wie läuft das jetzt? Oder: Wie kann ich den Verein grundsätzlich gerade jetzt unterstützen? Denn klar ist: Finanziell wird's schwierig. Phoenix hat inzwischen bekannt gegeben, Antrag auf Kurzarbeit für die insgesamt 18 Vollzeitangestellten stellen zu wollen. Ein schmerzhafter Schritt, aber ohne Alternative, meldet der Verein. Phoenix will auch kommende Saison in der zweiten Basketballbundesliga spielen und den entsprechenden Lizenzantrag einreichen.