Phoenix ist Spitzenreiter

In Frankfurt übernahmen die Feuervögel direkt die Kontrolle, gingen mit großem Vorsprung in die Pause. Die Skyliners kämpften sich aber zurück, führten dann sogar kurz vor Schluss. Phoenix kämpfte sich aber wiederum zurück und konnte am Ende noch mal aufdrehen. Am Donnerstag geht's weiter. Dann spielt Phoenix gegen die Zweitvertretung von Rasta Vechta.