Phoenix muss in Quarantäne

Es ist das dritte mal in dieser Spielzeit, dass für die Feuervögel Quarantäne angezeigt ist. Was die 14 Tage Zwangspause genau bedeuten, muss die 2. Barmer Basketball Bundesliga noch entscheiden. Für morgen (7. April) war eigentlich das Auswärtsspiel in Karlsruhe angesetzt worden, und am Samstag steht ein Spiel gegen Schwenningen an.

Klar ist, dass 14 Tage Pause das Team schwächen, denn das Trainingspensum dieser zwei Wochen fehlt am Ende.