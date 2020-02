Phoenix-Paderborn fällt aus

Die Lage hat sich in den letzten Stunden schneller zugespitzt als erwartet, und der Club kann und will weder Fans noch Spieler in Gefahr bringen.

"Wir hätten Euch bis zuletzt gerne einen tollen Derby-Nachmittag ermöglicht, müssen jetzt aber vernünftig sein.Kommt alle gut durch den stürmischen Tag, wir informieren Euch sobald wie möglich über einen Ausweichtermin. Gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit", so die Veranwortlichen von Phoenix Hagen.