Phoenix schlägt Leverkusen

Dabei profitierte die Mannschaft davon, dass sie erstmals nach langer Zeit bis auf Kapitän Dominik Spohr komplett war und entsprechend gut rotieren konnte.

Nach dem Seitenwechsel zog Phoenix zunächst auf 13 Punkte davon, zur Viertelpause kam Leverkusen nochmal auf drei Punkte heran. Ein 16:2-Lauf zu Beginn des Schlussviertels stellte dann die Weichen für die Hagener, die diesmal eine überzeugende Quote bei den Drei-Punkte-Würfen zeigten. Chris Harris konnte anschließend ein Pauschallob an sein Team aussprechen.

Am Mittwoch ist Phoenix in Heidelberg zu Gast, dann vermutlich auch mit Neuzugang Karrington Ward, der gestern noch wegen der Corona-Schutzbestimmungen in Quarantäne war.