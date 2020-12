Phoenix spielt morgen

Das Spiel fängt morgen um 1930 Uhr in der Krollmannarena an. Seit dem sechsten März hat es das nicht mehr gegeben. "Wir freuen uns ungemein", sagt Trainer Chris Harris. Die Vorbereitung auf das Spiel war alles andere als einfach: Vier der zurückliegenden sechs Wochen waren bei Phoenix geprägt von Quarantänemaßnahmen. Gemeinsames Training war erstmals in der Vorwoche wieder möglich.





"Natürlich merkte man den Jungs die lange Pause Anfang vergangener Woche an", sagt Harris, "aber einige Tage später sah alles schon viel besser aus."





Trier musste sich vor der Saison fast komplett neu aufstellen - hat aber zwei von drei Spielen gewonnen. Gegner beim letzten Phoenixheimspiel vor Corona war übrigens: Trier. Das Spiel hatten die Feuervögel gewonnen.