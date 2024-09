Phoenix startet in die neue Saison

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen ist gestern mit einem großen Familientag in die neue Saison gestartet. Die Stimmung war super, die sportliche Leistung leider nicht! Gegen Trier gab es in der Ischelandhalle am Samstag eine deutliche Niederlage mit 61 zu 87.

© Jörg Laube/Phoenix Hagen Facebook