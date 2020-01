Phoenix tritt beimTabellenführer an

Phoenix hat nach fünf Siegen in Folge wieder Selbstvertrauen aufgebaut und rechnet sich in Chemnitz eine Chance aus, zumal man dort auch in der letzten Saison erfolgreich war. Auf jeden Fall ist am Samstag ab 19 Uhr ein interessantes Spiel zu erwarten. Phoenix -Kapitän Dominik Spohr sieht vor allem im neuen Spielmacher Jon Octeus einen Faktor für den Aufschwung.

