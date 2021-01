Phoenix verliert

67 zu 81 - so das Endergebnis am Abend gegen den Tabellenzweiten der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Phoenix Hagen konnte im ersten Viertel noch gegen Heidelberg mithalten. Dann kam der vorentscheidende Einbruch. Unter anderem ohne Kapitän Dominik Spohr, der nach der Halbzeit mit Oberschenkelverletzung ausfiel, war am Ende nichts zu holen, sagt auch Coach Chris Harris.