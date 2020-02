Phoenix verliert gegen Nürnberg

Wieder einmal sah Phoenix dabei in der Defensive nicht gut aus und ließ viele leichte Punkte der Franken zu. Die Gäste zogen im Schlussviertel ziemlich schnell entscheidend davon und sicherten sich den verdienten Sieg.





Schon am Donnerstag gibt es aber die Chance zur Wiedergutmachung: Da spielt Phoenix in Leverkusen. Am Sonntag spielen die Feuervögel dann zu Hause gegen Paderborn.